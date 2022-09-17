На Харьковщине у оккупантов было десять пыточных – людей держали в прозрачных боксах и били током

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявляет, что на территории Харьковской области было десять мест, где оккупанты пытали украинцев.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- На сегодняшний день могу говорить о наличии по меньшей мере десяти пыточных на территории населенных пунктов Харьковской области. Две пыточные – в Балаклее, – сказал Клименко.

Он отметил, что одна из них была на территории Балаклейского отдела полиции. Там, по его словам, в помещении изолятора временного содержания в камерах находилось около 40 человек.

– Одна из камер была предназначена для женщин. В ней сидели восемь женщин, там отсутствовали санитарно-гигиенические условия, – сказал он.

Пока известно, что в застенке на территории балаклейского изолятора было несколько российских подразделений омон, фсб и подразделения росгвардии, террористы так называемой «лнр» осуществляли охрану.

- Всех, кого задерживали на территории Балаклейского района, привозили в эту пыточную, людей избивали, издевались над ними. В настоящее время осуществляют комплекс мер, которые установят степень тяжести полученных повреждений, – отметил он.

Еще одна пыточная, по словам главы Нацполиции, была в издательстве, и условия в ней были еще хуже.

– На территорию этого издательства было завезено четыре бокса из здания суда, и людей держали в этих прозрачных боксах круглосуточно, в течение многих дней. Также были пытки, мы видим на руках людей следы от обнаженных электрических проводов, по которым пускали ток для того, чтобы допрашивать людей. Также были найдены молотки и удавки, - рассказал Клименко.

Как рассказал глава Нацполиции, на территории Изюма было шесть застенков: в ЦНАПе, зданиях СБУ, прокуратуры, полиции.