Суд арестовал николаевца, который передавал оккупантам данные о перемещении ВСУ

Дмитрий Коноваленко - слева В Николаеве суд арестовал на время следствия Дмитрия Коноваленко, который был задержан СБУ за открытое сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщил Дмитрий Рябченко.

В течение длительного времени подозреваемый сообщал места расположения наших войск, складов, о перемещении военной техники.

«Благодаря этому человеку было много принесено беды в наш город. Открытый и ярый украиноненавистник. Живёт он на улице Космонавтов. На суде Дмитрий заявил, что он заведомо сообщал россиянам ложные координаты в специальном канале, чтобы сбить их с толку, и его целью было помочь ВСУ», - сообщил Рябченко.

Судья Иван Дирко арестовал подозреваемого на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 1,7 миллиона гривен.