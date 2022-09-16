ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Изюме оккупанты стреляли по людям ради развлечения

Уже 207-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 16 сентября, можно прочесть по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 сентября.

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00:31 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Изюме оккупанты стреляли по людям ради развлечения.

- Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми… Более того, есть свидетельства, что русские солдаты, чьи позиции были недалеко от этого места (места массового захоронения), стреляли по погребенным просто для развлечения, - сообщил Зеленский.

00:28 российские захватчики сосредоточили у границ с Украиной около 800 самолетов и вертолетов, размещенных на 40 военных аэродромах.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает «Укринформ».

По его словам, ориентировочное количество самолетов составляет 430 единиц, а также есть 340 вертолетов. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, россии, временно оккупированные территории, а также акваторию Черного и Азовского морей. Противник использует самолеты дальней и стратегической авиации, с которых совершаются удары крылатыми ракетами разных типов. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22. В общей сложности авиация рф совершает около 200 вылетов в сутки, было совершено 38 тысяч самолетовылетов с начала полномасштабного вторжения в Украину.