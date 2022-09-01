Война на Николаевщине: Оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов на линии столкновения

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 16 сентября доступна по этой ссылке.

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08:09 За минувшие сутки, 16 сентября, на территории Николаевской области зарегистрировано 3 пожара, один из которых возник в результате попадания боеприпасов и обломков от них, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 07:04 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что после вражеского обстрела возник пожар склада фермерского хозяйства в пгт Березнеговатое. На место выехала дежурная смена 9-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 08:35 пожар ликвидирован на площади 40 кв.м, спасены от полного уничтожения склад и 2 трактора ЮМЗ, которые находились внутри.

07:50 На Южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы по линии столкновения. Под огнем были более 26 населенных пунктов, передает Генштаб ВСУ.

07:41 В ОК «Юг» сообщили, что обстановка на южнобугском направлении остается достаточно сложной, напряженной, но контролируемой Силами обороны. Враг время от времени решается на отчаянные попытки улучшить свое тактическое положение путём активных действий. Дважды в течение боевого дня попытался провести штурмовые действия по направлениям: Правдино – Степная Долина и Архангельское – Ивановка. В обоих случаях силами к взводу, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, успеха не имел, понеся потери, отступил.

В течение дня враг совершил 4 авиаудара по нашим позициям и ракетный удар по Криворожью. 4 раза обстреливал Никопольский район.

Нашей авиацией нанесено 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункта управления непосредственно в Херсоне по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке, и по альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.

Подтвержденные потери врага установлены на отметке:

- 33 рашиста, - 2 танка, - 152мм гаубица «Мста-Б», - 120 мм мобильный миномет, – 9 единиц авто-бронетехники.

Остальное – разведывается.

Корабельная группировка вражеского флота из 11 кораблей и катеров, выбрав для укрытия от поражений и шторма прижимание к южному побережью Крыма, оставила наготове 3 надводных носителя 24 крылатых ракет типа «Калибр», а также 4 вдк.