В Запорожье коллаборанты угрожают патриотически настроенных украинцам смертной казнью

Гауляйтер оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий пригрозил проукраинским активистам смертной казнью в «ЛДНР».

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе напомнили, что на временно захваченных территориях Запорожской области так называемый глава гражданско-военной администрации недавно заявил об усилении «санкций» в отношении патриотически настроенных украинских граждан.

«Ощущая движение сопротивления, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом к самопровозглашенным «лднр», где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее «гауляйтер» оккупированной Запорожской области Балицкий заявил, что псевдореферендум в оккупированном регионе переносится на неопределенный срок. Это связано с наступлением украинских защитников.