«Нас тут кинули, как собак *баных»: Оккупанты жалуются, что их обстреливают ВСУ, а командование их бросило

Российские оккупанты жалуются, что их регулярно обстреливают, они без техники, а командование их бросило.

Об этом свидетельствует очередной перехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

В разговоре один оккупант просит у другого, чтоб тот передал командованию, что их надо забирать, у них ничего не осталось, их обстреливают.

-Там, если че, с комбатом будешь разговаривать, скажи то, что, бл*, у нас тут никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах*й, кинули, мы тут 10 человек, бл*, и мы без техники, без ничего, бл*. Нас, если забирать, надо, чтоб отправляли по-любому БТР за нами. -Хорошо, понял. -Нас тут кинули, как собак *баных. Раз*ебали нас вчера не по х*йне, бл*. -Кого? -Да нас! -Прилетало что ли вам? -Да не х*йово причем. Ладно б там одна, е*ать, 15, нах*й, точно прилетов было. Прям в хату за*ярило, в которой жили. -Понял.

Напомним, российский военный на Харьковском направлении рассказывает жене про то, что украинские войска обстреливают позиции как «озверевшие», а их подразделения находятся в окружении.