В «ЛНР» после ликвидации гауляйтера-«генпрокурора» начались внутренние разборки среди «руководства»

В так называемой «ЛНР» на фоне гибели «генпрокурора» разгорелись внутренние разборки среди «руководства» псевдореспублики.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает РБК-Украина.

Он отметил, то «генпрокурора» Сергея Горенко ликвидировало само руководство «ЛНР».

«Начались внутренние разборки среди так называемого «руководства лэнэрэ». Вчерашний «прокурор» Горенко – таки Сгоренко, да еще вместе с заместителем. Этот подрыв дело рук гауляйтера Пасечника», - сообщил Гайдай.

Кроме того, он отметил, что в на оккупированных территориях Луганской области оккупанты усилили проверки местного населения на улице.

«Говорят, что «паники нет», но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе – им повсюду видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, открытки-«приветы», а так называемым «милиционерам» скоро не будет на чем ездить – системно имеют порезанные колеса в автомобилях», - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, в оккупированном Бердянске ликвидированы коллаборанты - «замглавы военно-гражданской администрации по вопросам ЖКХ» Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла «городскую избирательную комиссию» по проведению референдума о присоединении к рф.