Оккупанты успели незаконно вывезти из Изюма в россию около 80 детей

Российские оккупанты успели вывезти в россию примерно 80 детей из Изюма Харьковской области, пока город не освободили украинские военные.

Об этом заявил мэр города Валерий Марченко.

Он отметил, что детей будет очень тяжело вернуть домой.

— Неделю назад российские солдаты похитили 80 наших детей и отправили их в лагерь в Геленджике (прим. ред. – город на юге россии) , - заявил представитель местных властей.

В публикации отмечается, что оккупанты планировали открыть этой осенью в Изюме 23 школы. Определенная сумма денег должна была быть выплачена тем родителям, которые добровольно отправят своих детей в русские пропагандистские школы. А по словам Валерия Марченко, россияне планировали «промыть мозги» первоклассникам.

— Подготовка шла полным ходом. Из наших школ убрали все украинские книги и заменили их русской литературой. Но теперь их попытка не сработает, – сообщил мэр города.

Ранее сообщалось, что Россия депортировала из Украины 7 тысяч детей , из них 51 вернулся на Родину.