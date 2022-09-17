Оккупанты успели незаконно вывезти из Изюма в россию около 80 детей

Российские оккупанты успели вывезти в россию примерно 80 детей из Изюма Харьковской области, пока город не освободили украинские военные.
Об этом заявил мэр города Валерий Марченко.
Он отметил, что детей будет очень тяжело вернуть домой.
— Неделю назад российские солдаты похитили 80 наших детей и отправили их в лагерь в Геленджике (прим. ред. – город на юге россии) , - заявил представитель местных властей.
В публикации отмечается, что оккупанты планировали открыть этой осенью в Изюме 23 школы. Определенная сумма денег должна была быть выплачена тем родителям, которые добровольно отправят своих детей в русские пропагандистские школы. А по словам Валерия Марченко, россияне планировали «промыть мозги» первоклассникам.
— Подготовка шла полным ходом. Из наших школ убрали все украинские книги и заменили их русской литературой. Но теперь их попытка не сработает, – сообщил мэр города.
Ранее сообщалось, что Россия депортировала из Украины 7 тысяч детей , из них 51 вернулся на Родину.