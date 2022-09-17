В Николаеве задержали агента главного управления генштаба с РФ – он собирал данные о перемещении ВСУ и западной техники

В Николаеве задержали агента главного управления генерального штаба с РФ (больше известного как ГРУ), который собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, прежде всего военной техники, переданной Украине от западных партнеров.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, неоднократно выражавший свои прокремлевские взгляды. Таким образом, он попал в поле зрения российской спецслужбы, которая завербовала его после начала полномасштабного вторжения для разведывательно-подрывной деятельности.

Для сбора координат злоумышленник выезжал в разные районы и населенные пункты Николаевщины и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал видеорегистратор, скрытый в салоне собственного автомобиля. Собранные материалы передавал врагу с использованием мессенджеров.

Соответствующую развединформацию оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по подразделениям наших войск.

Однако сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали российского агента.

Во время обысков у задержанного обнаружили мобильные телефоны, компьютерную технику, видеорегистратор и карточки памяти.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ Николаевской области по координации Департамента контрразведки под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Николаевской области двух сотрудников российских спецслужб, которые должны были отслеживать позиции установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.