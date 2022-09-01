В Мелитополе оккупанты ищут детей, которые учатся по украинской программе

Российские оккупанты делают все, чтобы помешать детям в Мелитополе учиться дистанционно по украинской программе.

Об этом в Telegram написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мэр отметил, что захватчики совершают хакерские атаки и угрожают родителям.

«Оккупанты выявляют детей, которые учатся по украинской программе. Угрожают родителям. Совершают хакерские атаки на сайты управления образования и учебных заведений Мелитополя», - пишет Федоров.

По его словам, за час приходит 25 миллионов атак.

Напомним, во временно оккупированной Северодонецкой общине осталось 840 учеников. Это около 8% от общего количества школьников на начало учебного года. Учебный процесс оккупанты осуществляют в заочной форме.