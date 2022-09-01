«Просим танки Leopard, а дают бронеавтомобили Dingo»: В МИД Украины удивляются, почему Германия медлит с техникой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не понимает, почему Германия не передает Украине танки Leopard, если уже прислала самоходные гаубицы.

Об этом говорилось в его интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Для нас загадка: мы просим танки Leopard или БМП Marder, а Германия передает бронеавтомобили Dingo. Это также необходимо, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам нужнее всего в бою. В чем проблема?»- Возмущается глава МИД.

У него создалось впечатление, что правительство ФРГ уперлось в какую-то «стену» с этими танками. Несмотря на это Кулеба надеется, что канцлер Олаф Шольц сможет решить эту проблему.

«Даже если солдатам понадобится больше времени на то, чтобы овладеть «леопардами», эти танки понадобятся и через два-три месяца. Решение нужно принять сейчас», - пояснил министр.

Глава МИД отметил, что скорость украинского контрнаступления зависит исключительно от поставок вооружения от западных партнеров.

Напомним, ранее Президент Зеленский рассказал, что Германия и США пока не передали системы противовоздушной обороны.