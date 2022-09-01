В Бундесвере опасаются, что поставки Украине немецкого оружия ослабят ВС Германии, и выступают за прекращение передачи техники

Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что из-за нехватки годной военной техники в вооруженных силах Германии она должна прекратить ее поставку Украине.

Об этом Вюстнер сказал в интервью RND.

«Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелые вооружения. Мы вполне можем представить, например, поставки боевых машин пехоты из запасов нашей промышленности», – сказал глава Союза военнослужащих Бундесвера.

По его словам, поставки оружия больше невозможны – они ведут к ослаблению Бундесвега.

Вюстнер заявил, что «многие в Бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия», в частности, для обязательств Берлина в рамках НАТО и подготовки немецких военнослужащих.

«Поэтому наше требование таково: никаких новых поставок из арсеналов Бундесвера. И, что не менее важно, немедленное приобретение тех систем вооружений, которые уже были переданы!» – подчеркнул он.

Напомним, ранее Президент Зеленский рассказал, что Германия и США пока не передали системы противовоздушной обороны.