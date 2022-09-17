«Сообщения о массовых захоронениях ужасают и разрывают сердце»: Реакция мировых лидеров на зверства россиян в Изюме

Недавние фотографии с захоронениями гражданских и военных из деоккупированного города Изюм Харьковской области шокировали не только украинцев, но и мировое сообщество. По предварительным подсчетам, там похоронены 450 человек. Известно, что многие погибшие подвергались пыткам. Среди жертв есть дети. Мировые лидеры ошеломлены и возмущены зверствами россиян в Изюме.

«Преступности.НЕТ» собрали реакции мировых лидеров на преступления россиян в Изюме.

Так, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в Twitter обнародовал обращение от имени Евросоюза, который решительно осуждает действия российских оккупантов.

«Европейский Союз глубоко шокирован тем, что украинские власти обнаружили массовые захоронения с более чем 440 телами в Изюме, недавно освободившемся от вторжения российских военных. Мы решительнее всего осуждаем эти зверства. Захватническая война россии оставляет по Украине следы крови и разрушений. Тысячи мирных жителей уже были убиты, многие подверглись пыткам, преследованиям, сексуальному насилию, похищению или насильственному перемещению. Это бесчеловечное поведение российских войск, полное пренебрежение международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями, необходимо немедленно прекратить», – отметил Боррель.

Он добавил, что россия, ее политическое руководство и все причастные к нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине будут привлечены к ответственности.

Лидеры Франции также осуждают зверства россиян. Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что «сообщения о массовых захоронениях в Изюме ужасают и разрывают сердце».

«Канада осуждает эти отвратительные зверства. Мы будем продолжать сотрудничество с партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности, и будем рядом с народом Украины», – говорится в сообщении Трюдо в Twitter.

Джастин Трюдо Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что все виновные должны ответить за содеянное.

«Я решительно осуждаю зверства, совершенные в Изюме в Украине во время российской оккупации. Виновные будут отвечать за свои действия. Нет мира без справедливости», – написал Макрон в Twitter.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также отреагировал на поступившие из Изюма сообщения. Он сказал, что это очередное свидетельство российской жестокости в Украине.

Блинкен сказал, что необходимо «создать доказательства и задокументировать совершенные зверста», даже когда украинские силы возвращают территорию.

«Во многих случаях это будет равнозначно военным преступлениям», - сказал Блинкен.

Однако Блинкен повторил, что США не намерены признавать россию государством-спонсором терроризма, ведь с практической точки зрения США уже применяют наказания, предполагаемые таким признанием. Он также сказал, что признание террористом может иметь «непредвиденные последствия».

Возмутился и ужаснулся фотографиям с массовыми захоронениями в освобожденном от российской оккупации Изюме и советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби. Он считает, что информация от официальных лиц Украины о более чем 400 могилах в Изюме «соответствует порочности и жестокости, с которыми российские силы ведут эту войну против Украины и украинского народа». Кирби добавил, что США способствуют документированию преступлений и привлечению виновных к ответственности.

В свою очередь руководитель канцелярии президента Польши Павел Шрот отметил, что Изюм попал в руки захватчиков именно тогда, когда мир узнал о резне в Буче.

«Они знали, что мы уже знаем их методы, и все равно хладнокровно выполняли свою работу», - подчеркнул он в сообщении.

Также поражен массовыми захоронениями в Изюме посол Израиля в Украине Михаэль Бродский:

«Я поражен ужасными картинами массовых захоронений, найденных на недавно освобожденной территории под Изюмом. Умышленное убийство мирных жителей не может быть оправдано и должно быть расследовано», - написал Бродский.

Напомним, Зеленский призвал наказать рф за зверства в Изюме и признать ее спонсором терроризма.