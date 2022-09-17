В Изюме нашли захоронения целой семьи с 5-летним ребенком – они погибли под завалами после авиаудара оккупантов

После начала эксгумации тел на месте массового захоронения в Изюме продолжают появляться ужасающие факты преступлений россиян. Одним из примеров преступлений войск рф является убийство семьи Столпаковых: 31-летняя Елена и 33-летний Дмитрий, а также их 5-летняя дочь Леся.

О трагической судьбе семьи рассказала советница Офиса президента по правам ребенка и детской реабилитации Дария Герасимчук, передает «УП.Жизнь».

Семья погибла в результате бомбардировки жилого дома в Изюме на улице Первомайской.

- Я знаю по словам очевидцев, что ночью 8 марта были авианалеты, на этот дом было сброшено много авиабомб , – рассказывает одноклассница 31-летней Елены Столпаковой Анастасия.

Позже выяснилось, что вместе с ними погибла и старшая дочь супругов, которой было 8 лет, а также бабушка детей.

Дом долгое время оставался под обстрелами, из-за чего спасти оказавшихся под завалами людей было невозможно.

– Говорят, что они не сразу умерли, они задохнулись от недостатка кислорода под завалами. Они не заслужили такого, они были очень хорошие люди, светлые и добрые, – говорит Анастасия.

Елена отпраздновала свой 31-й день рождения в феврале, а ее семья жила полноценной и счастливой жизнью до начала полномасштабной войны.

14 февраля Елена опубликовала свое последнее сообщение ко Дню святого Валентина.

В результате разрушения дома, в котором жила семья, погибли по меньшей мере 44 человека, большинство из которых укрывались в подвале.

Напомним, в городе Изюм Харьковской области в рамках операции по розыску погибших началась эксгумация тел на локациях массового захоронения. По словам Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.