Чехия призывает немедленно создать трибунал, чтобы привлечь к ответственности рф за военные преступления в Украине

Глава МИД Чехии Ян Липавский выступил с инициативой незамедлительного создания Международного трибунала для наказания российской федерации за военные преступления в Украине.

Об этом Липавский написал в субботу в Twitter.

Как отметил глава чешской дипломатии, россия оставила после себя в районе Изюма братские могилы сотен расстрелянных и замученных людей. Он подчеркнул, что в XXI веке такие нападения на гражданское население являются «немыслимыми и отвратительными».

«Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального Международного трибунала, который будет расследовать преступление агрессии», - подчеркнул Липавский.

Напомним, как мировые лидеры отреагировали на зверства россиян в Изюме.