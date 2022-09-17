Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина установит личности всех, кто пытал и издевался над украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эксгумационные работы на месте найденного массового захоронения в освобожденном Изюме, подчеркнул, что мы установим личности всех тех, кто пытал, кто издевался над украинцами.

Об этом он сказал в своем обращении к нации.

«Сегодня в Изюме Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте обнаруженного массового захоронения. Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным там людям. В освобожденных районах Харьковщины найдено уже более десяти застенков в разных городах и поселках. Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для издевательства. Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пытка была повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же – и на поле боя, и в залах суда. Мы установим личности всех тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на украинскую землю», - говорится в сообщении.

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