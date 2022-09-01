ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Благодаря контрнаступлению ВСУ Украина смогла «серьезно» пополнить обменный фонд

Уже 207 день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 17 сентября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 18 сентября.

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00:25 Около 22:00, в небе над Херсонщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» ликвидирован очередной российский БПЛА оперативно-тактического уровня.

00:05 Президент Зеленский считает, что благодаря контрнаступлению ВСУ Украина смогла "серьезно" пополнить обменный фонд, в плен попали "сотни" российских военных. Об этом он заявил в разговоре с Reuters.

«У россиян больше наших пленных, чем у нас российских военных или их наемников. Поэтому наша задача – пополнять этот фонд. Я публично обращаюсь к русским военным, что это правильно, когда они сдаются в плен. Мы относимся к ним согласно Женевской конвенции. Наша задача – чтобы их было больше, наша задача – вернуть своих. Эта операция дала возможность, чтобы этот фонд серьезно пополнился», – сказал президент. Он уточнил, что речь идет о сотнях российских военнопленных.

Фото пленных российских военных опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.