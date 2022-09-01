Сотни убитых оккупантов и уничтоженной техники: Генштаб и ГУР рассказали о последних потерях противника в результате точных ударов ВСУ

Российская оккупационная армия продолжает нести большие потери в Украине, некоторые бригады даже планируют расформировать из-за отсутствия личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил российской федерации потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ российской федерации, а воинскую часть готовят к расформированию.

В то же время, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в результате точных ударов Сил Обороны по местам расположения оккупантов в Запорожской области, в районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологы и Конские Раздоры – до 80 раненых оккупантов, уничтожено до 5 единиц военной техники; в районе Васильевки – до 15 погибших так называемых «кадыровцев», недавно прибывших с целью проведения «фильтрации».

В оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет отмечены большие потери в подразделениях оккупантов. Тела несколькими грузовыми "Уралами" увозили в морг больницы Алчевска. Проводится процедура опознания.

В Докучаевске Донецкой области полностью уничтожен склад продовольствия оккупантов, который был создан на территории ремонтно-механического центра.

В селе Садок Херсонской области огнем украинской артиллерии уничтожены 4 РСЗО «Град» оккупантов.

Напомним, ранее в сеть «слили» документ минфина россии, подтверждающий гибель почти 50 тысяч российских солдат в Украине.

А одна из самых престижных армий россии понесла тяжелые потери в Харьковской области.