Война на Николаевщине: В результате ночного удара по Николаеву пострадали больница и автогаражный кооператив

На большей части Николаевской области, за исключением Сниегиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 17 сентября доступна по этой ссылке.

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08:36 В результате обстрела Николаева обошлось без пострадавших, сообщили в Николаевской ОВА.

В то же время, из-за обстрела Очакова минувшей ночью тяжелые ранения получили два человека.

08:13 Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в результате ночных обстрелов города пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из больниц и автогаражный кооператив.

07:11 Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения.

Огневого влияния испытали более 20 населенных пунктов, в частности, Трудолюбовка, Петровка, Белая Криница, Лозовое, Благодатовка, Широкое, Партизанское, Терновые Поды, Лиманы, Мирное и Таврическое.

06:45 В ОК «Юг» сообщили, что противник уступает позиции, теряя тактически выгодное положение. Однако не оставляет попыток контратаковать. Силами к взводу при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники проводил штурмовые действия, но успеха не имел, потеряв две боевые машины десанта и треть живой силы, отступил.

В течение дня враг продолжал активную аэроразведку, ракетно-артиллерийские обстрелы и нанес 12 авиаударов по нашим позициям и территориальным общинам вдоль линии фронта.

Нашей авиацией нанесены 3 удара по врагу, уничтожены 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 320 огневых задач.

«Обеспечен огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений. В результате у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также отменена одна единица альтернативного флота – баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику. Продырявленная «посудина» отправлена по курсу русского военного корабля вместе с груженой военной техникой и сопроводительным персоналом», - говорится в сообщении.

В общей сложности подтвержденные потери врага составляют 62 рашиста, 5 единиц бронированной техники.