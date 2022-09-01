россияне пытаются скрыть от жителей Луганщины информацию о ситуации на фронте, но переполненные больницы и морги говорят сами за себя

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что местные больницы и морги переполнены российскими захватчиками в результате успешного наступления ВСУ в Харьковской области.

Об этом он сообщил в Telegram.

Гайдай отметил, что из-за отсутствия Интернета местное население почти не владеет текущей информацией на фронте, поэтому оккупанты не упускают возможности манипулировать общественным мнением.

«Впрочем, при столь значительных потерях им удается лишь скрыть точное количество погибших. Переполненные больницы и морги местные жители видят каждый день», – написал Гайдай.

По его информации, при отступлении из Харьковской области только подразделения 11-го армейского корпуса из состава балтийского флота вооруженных сил россии потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Также из-за значительных потерь при отступлении с Харьковщины россияне продолжают буквально собирать мужчин по улицам, чтобы те строили оборонительные сооружения в Луганской области. Нагромождение техники врага люди наблюдают почти во всех населенных пунктах, расположенных рядом с админграницей в других областях. В частности, в Троицком, Сватовом, Рубежном, Попасной.

«Даже в выходные в Луганске, Сорокино, Довжанске, Ровеньках, Антраците, Хрустальном и других городах военные россии продолжают вылавливать мужчин», - говорит Гайдай.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает нести большие потери в Украине, некоторые бригады даже планируют расформировать из-за нехватки личного состава.