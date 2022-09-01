Жены российских оккупантов просят своих мужчин привозить «трофеи» из убитых украинцев

Нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников, – вот вершина мечтаний простой русской девушки из Подмосковья. Россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж по возвращении с войны в Украине трудоустроился в ЧВК «Вагнер» и тогда он сможет подарить ей даже несколько больше.

Аудиозапись разговора публикует СБУ.

- Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как «вагнера» отрезали голову мужику… – делится женщина планами по будущей супружеской жизни.

Более того, девушка, воспитанная на "великой" русской культуре, мечтает использовать "хахляцкий китель" в ролевых играх со своим будущим мужем.

- Илюша, без кителя ты не можешь съ*баться», – отмечает захватчику любимая.

Хотя он стремится как можно быстрее покинуть войну.