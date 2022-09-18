Советник Ермака рассказал, почему накануне вечером в Херсоне оккупанты устроили стрельбу

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал причину стрельбы, которая произошла вечером 17 сентября в Херсоне – по его мнению, происшествие стало следствием напряжения между разными составляющими армии российских оккупантов.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

«Масштабная стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ЧВК, зэками, «кадыровцами", военными РФ и ФСБ», – написал советник главы ОП.

Он отметил рост количества «бытовых конфликтов» во временно оккупированном городе.

«Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины», – написал Подоляк.

Как известно, в субботу вечером, 17 сентября, в Херсоне оккупанты устроили стрельбу, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов. Происходяшее назвали "контрдиверсионными мероприятими".