Верещук призвала беженцев с Харьковщины не спешить в освобожденные города и села – нужно дождаться разминирования

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий призывают жителей деоккупированных территорий не возвращаться домой преждевременно.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук, пишет «Интерфакс-Украина».

– Украинцы, дождавшиеся освобождения своих городов и сел, пытаются вернуться в собственные дома. В частности, в Харьковской области. Впрочем, это может быть опасно, – говорит Верещук.

По ее словам, во-первых, идет разминирование освобожденных территорий, во-вторых, там началось возобновление электроснабжения, связи, критической инфраструктуры, но не все можно сделать немедленно, в-третьих, враг не оставляет попыток разрушить гражданскую инфраструктуру.