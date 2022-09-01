Президент Грузии осудила зверства россиян в Изюме и требует наказания

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала военными преступлениями и осудила зверства россии, совершенные в освобожденном от оккупационных войск Изюме.

Об этом она написала в Twitter.

«Я решительно осуждаю зверства, совершенные россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не упадет, и воцарится мир. Слава Украине!», - говорится в сообщении Зурабишвили в ее официальном аккаунте.

Напомним, в городе Изюм Харьковской области в рамках операции по розыску погибших началась эксгумация тел на локациях массового захоронения. По словам Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.

Напомним, в Изюме нашли погребение целой семьи с 5-летним ребенком – они погибли под завалами авиабомбы кафиров.

Также на зверства в Изюме отреагировали мировые лидеры.