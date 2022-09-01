В Изюме нашли тело замученного до смерти мужчины – россияне его кастрировали и похоронили со связанными руками

В Изюме 18 сентября следствие эксгумировало тело гражданского мужчины со следами пыток.

Об этом пишут «Ґрати».

У убитого, сообщил судмедэксперт после визуального осмотра, были связаны руки за спиной и отрезана мошонка. Личность мужчины и его возраст на данный момент не установлены. Тело находилось в могиле с номером 91.

Эксгумация продолжается второй день. На окраине Изюма обнаружили погребение почти из 500 могил. В основном в них похоронены гражданские, погибшие в период оккупации Изюма российской армией. Обнаружили также братскую могилу с телами 17 украинских военных. Следствие устанавливает их личности.

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