В Кабмине обещают строгую ответственность для госслужащих, ставших коллаборантами

Ставшие коллаборантами украинские госслужащие получат строгое наказание.
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, отвечая на вопросы журналиста BBC Radio.
По ее словам, степень ответственности за коллаборантство будет зависеть от степени привлечения такого человека к деятельности оккупантов. А также от того, какую должность человек занимал и какую роль играл.
- Нельзя винить всех подряд. Но если человек сотрудничал с врагом, нанес ущерб интересам государства, занимал государственный пост – для следствия и суда это серьезные аргументы. Ответственность за это может быть очень строгой! – объяснила вице-премьер.