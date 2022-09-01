В Кабмине обещают строгую ответственность для госслужащих, ставших коллаборантами

Ставшие коллаборантами украинские госслужащие получат строгое наказание.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, отвечая на вопросы журналиста BBC Radio.

По ее словам, степень ответственности за коллаборантство будет зависеть от степени привлечения такого человека к деятельности оккупантов. А также от того, какую должность человек занимал и какую роль играл.