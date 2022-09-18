Оккупанты обманывают своих рекрутов – вместо тыловых отрядов их шлют на передовую

Россияне набирают для участия в войне против Украины подразделения, вместо обещанной службы в тылу посылают на передовую.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, на территории России проводятся мероприятия так называемой «внутренней самомобилизации». В Курской области, под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в нижегородской области, в частности, сотрудников организации «Атомоохрана» – якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются на пополнение в зону боевых действий.

На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых «подразделений мвс». После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию России.