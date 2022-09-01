В Харьковской области оккупанты пытали иностранцев из Шри-Ланки – их с мая держали в тюрьме и требовали выкуп

В Харьковской области оккупанты с мая держали в заложниках семерых граждан Шри-Ланки.

Об этом сообщил глава полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Женщина и 6 мужчин в начале полномасштабного вторжения находились в Купянске. Они испугались войны, но решили никуда не уезжать, а спрятаться. В мае они пытались пешком дойти до Харькова. Но на первом же блокпосте армии рф их задержали, связали им руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске.

«Там шри-ланкийцев держали в бесчеловечных условиях, заставляли работать уборщиками. Женщину держали в карцере два месяца! Двоим из них вырывали ногти, одного били дверью по голове. Так как рашисты не говорят на английском, то иностранцы так и не поняли, что вообще россияне от них хотели, и за что их пытали. Единственное, что они поняли – русские во время пыток говорили «money». Судя по этому, «вторая армия мира» вымогала от задержанных иностранцев деньги», - сообщил Болвинов.

После деоккупации Волчанска иностранцы снова решили пойти в Харьков пешком, и по дороге их встретил охранник гостиницы, который их приютил и сообщил об этом украинской полиции. Уже есть связь с посольством Шри-Ланки, а всем иностранцам полиция обеспечила безопасность и надлежащие условия для проживания.