«Если бы у меня был выбор, ехать ли в Мариуполь еще раз, то я бы поехала», - опубликовано видео с пленной «Пташкой»

Российские пропагандисты показали видео с украинской военнопленной, парамедиком Катериной Полищук – «Пташкою з Азовсталі».
Видео опубликовал представитель "Азова" Максим Жорин.
Напомним, что «Пташка» стала одной из самых известных защитниц и защитников "Азовстали" благодаря видео, на которых она поет и поддерживает боевой дух украинских воинов.
На видео российских пропагандистов показано, что «Пташка» достойно отвечает на провокации россиян, которые называют её снайпером.
- Я считаю, что больше пользы я принесла, будучи медиком… Я сожалею только о том, что я материлась на одном из видео. Мне очень стыдно перед моей матерью. Я думаю, что если бы у меня был выбор, ехать ли в Мариуполь еще раз, то я бы поехала, – говорит Катерина.