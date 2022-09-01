«Если бы у меня был выбор, ехать ли в Мариуполь еще раз, то я бы поехала», - опубликовано видео с пленной «Пташкой»

Российские пропагандисты показали видео с украинской военнопленной, парамедиком Катериной Полищук – «Пташкою з Азовсталі».

Видео опубликовал представитель "Азова" Максим Жорин.

Напомним, что «Пташка» стала одной из самых известных защитниц и защитников "Азовстали" благодаря видео, на которых она поет и поддерживает боевой дух украинских воинов.

На видео российских пропагандистов показано, что «Пташка» достойно отвечает на провокации россиян, которые называют её снайпером.