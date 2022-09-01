В россии отказываются лечить «добровольцев», которых ранили на войне в Украине

Военные госпитали россии отказываются лечить так называемых «добровольцев», которых ранили в Украине.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что между различными подразделениями увеличивается количество конфликтов из-за неравенства в отношении со стороны командования. Один из батальонов так называемого «Союза добровольцев Донбасса» понес большие потери во время боев близ Авдеевки. Подразделение доставило своих раненых в госпиталь в ростови-на-дону.

При этом, персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования. Ведь «Союз добровольцев Донбасса» был создан по программе добровольной мобилизации БАРС – боевого армейского резерва. Во всех подобных случаях врачи ссылаются на прямое указание командования.

Также назревает конфликтная ситуация между представителями стран и «мобилизованными с территории ЛДНР». Поскольку при отступлении россияне бросали «мобилизованных» на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава.

Также сообщается, что среди личного состава оккупационного контингента обсуждается информация о потерях, которые понесли оккупанты в ходе побега. В частности, о том, что на территории Харьковской области они оставили более 200 единиц военной техники, в том числе танки «Т-72Б3М», «Т-80БВМ», «Т-80УЭ», «БМП-2», САУ и автомобили. При этом отмечается, что наибольшее количество техники оставили в районе Балаклеи на территории ремонтной базы.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что местные больницы и морги переполнены российскими захватчиками в результате успешного наступления ВСУ в Харьковской области.