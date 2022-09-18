В Иране произошли антиправительственные протесты после того, как «полиция морали» убила девушку

В Иране 17 сентября сотни людей собрались на похороны 22-летней Махсы Амини, умершей после того, как ее арестовала в Тегеране печально известная так называемая «полиция морали».

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Times of Israel.

Молодая женщина находилась с семьей в столице Ирана, когда ее задержало полицейское подразделение, ответственное за соблюдение строгого дресс-кода для женщин, предусматривающее обязательное ношение платка (хиджаба) в общественных местах. Амини якобы нарушила этот закон. Через несколько дней она скончалась в больнице. Полиция сообщила, что в Амине произошло сердечное приступ, но активисты заявили, что она получила удар по голове во время задержания.

Во время похорон Амин в городе Сакез в провинции Курдистан сотни людей скандировали «Смерть диктатору». Группа протестующих бросала камни в баннер верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Другие видеозаписи после захоронения Амини показали, что иранские силы безопасности, очевидно, открывают огонь и пускают слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Участники массовых протестов требуют провести расследование и найти тех, кто убил Махсу Амини. Люди скандировали: «Я убью каждого, кто убил мою сестру» и «Смерть Хаменеи, смерть диктатора».