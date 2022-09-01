Байден предупреждал лидера Китая не поддерживать рф в войне с Украиной: «Это была бы гигантская ошибка»

Президент США Джо Байден рассказал, что ранее он предупредил главу Китая Си Цзиньпина о «гигантской ошибке», если Китай поможет россии в войне против Украины.

Об этом Байден сказал в интервью программе "60 Minutes", сообщает CNN.

Байден добавил, что «пока» нет указаний на то, что Китай предоставил оружие или «другие вещи, которые россия хочет» для помощи в войне в Украине.

– Я позвонил президенту Си. Совершенно чтобы не угрожать, просто сказать ему... И я сказал, что: «Если вы думаете, что американцы и другие собираются продолжать инвестировать в Китай, учитывая то, что вы нарушаете санкции, наложенные на россию, я считаю, что вы совершаете гигантскую ошибку». Но это решение принимать вам, - сказал Байден, ссылаясь на видеозвонок, который у него был с Си после Олимпийских игр в Пекине.

Ранее сообщалось, что Байден использовал этот 110-минутный видеозвонок в марте, чтобы отговорить Си Цзиньпина помогать россии в войне против Украины.