ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Десантники рассказали, как освобождали Харьковщину от оккупантов

Уже 207-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 18 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 сентября.

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00:30 В Командовании десантно-штурмовых войск рассказали, как украинские десантники мощно уничтожали врага на Харьковщине и освобождали Изюм. Подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожали позиции противника, жгли его технику и гнали с нашей земли.

00:12 Журналист Денис Казанский показал результат обстрела шахтерского города Угледар в Донецкой области.