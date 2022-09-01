Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 29 оккупантов, три гаубицы и командную машину управления авиацией

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 18 сентября доступна по этой ссылке.

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07:34 Один из ночных «прилетов» в Николаеве попал на камеру видеонаблюдения.

07:18 Обстановка на Южнобужском направлении остается напряженной с мощной динамикой, но контролируется Силами обороны. Наши подразделения продолжают отражение атак противника в районе Правдиного и закрепляют тактическое положение на других участках фронта, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 18 августа.

Существенных изменений в состоянии, составе и положении противника нет, но он не оставляет попыток подтягивания резервов и перегруппировок, в то же время предпочитая дистанционные меры воздействия.

В течение дня шли ракетно-артиллерийские, минометные и танковые обстрелы наших позиций, нанесены восемь авиационных и один ракетный удар, в том числе и по гражданским территориальным общинам вдоль линии фронта.

После обеда враг реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией обстреливал Никопольский район. Инфраструктуре общин, в частности Покровской и Красногригорьевской, нанесені существенные повреждения и разрушения. Погибли два и ранены три гражданских лица.

По Березнегуватской общине Николаевщины, непосредственно прилегающей к линии фронта, вечером враг ударил тремя реактивными снарядами из «Смерча». Повреждена больница и солнечная электростанция. Масштабы разрушений и утраты уточняются.

Нашей авиацией нанесено 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач. Поражение нанесено по составам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины, по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах, по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львова, по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и по понтонной переправе в Новой Каховке.

Подтверждено, что врага стало меньше на 29 рашистов, две самоходные и одну обычную 152-мм гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», командную машину управления истребительной авиацией и БМП-3.

В Благодатном и Херсоне уничтожены два склада с боеприпасами оккупантов.

Ужесточение шторма в Черном море заставило вражеский флот спрятаться в пункты базирования. Но один надводный ракетоноситель продолжает боевое дежурство, держа наготове восемь крылатых ракет типа «Калибр», его сопровождают три больших десантных корабля. Все вместе держатся в ракетобезопасном районе, без приближения к побережью материковой Украины.

Минная опасность усугубляется вместе с усилением шторма в море. Угроза ракетных ударов и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается очень актуальной.