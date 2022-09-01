США продолжат помогать Украине, несмотря на энергетический шантаж рф, – Байден

России не получится изменить политику США по поддержке Украины с помощью энергоносителей и шантажа.

Об этом сказал президент США Джо Байден в интервью CBS.

Байден отметил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность. Украинский народ платит чрезвычайно высокую цену, и «мы будем с ними, пока им нужна наша помощь».

– Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно россия, но он (президент рф владимир путин, - ред.) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится, - сказал Байден.

Байден также заявил, что развитие ситуации в Украине показало, что «россия не обладает такой компетенциями и возможностями, как думали многие», и Украина сейчас побеждает, однако ущерб, наносимый войной Украине «навряд ли можно считать победой» Киева.

Напомним, как Байден предостерег россию от использования химического или ядерного оружия.