«Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру»: Оккупанты обстреляли Пивденноукраинскую АЭС

19 сентября в 00:20 российская армия совершила ракетные обстрелы промышленной зоны Пивденноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

«Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Пивденноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи», – отметили в Энергоатоме.

Все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции, к счастью, нет.