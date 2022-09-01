Генсек ООН призвал Украину и россию провести обмен пленными по принципу «всех на всех»

Об этом он рассказал в интервью « РИА Новости» .

«Обмен пленными - это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», - заявил генсек ООН.

В то же время он не исключил, что ООН может посодействовать в масштабном обмене пленными.

«Обычно мы не участвуем в обмене пленными - это прерогатива МККК. Конечно, мы бы хотели, чтобы россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении», - добавил Гутерреш.

Напомним, Зеленский предложил ООН вернуть украинских пленных в обмен на транзит российского аммиака через Украину.