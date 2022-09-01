«Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно»: Зеленский прокомментировал обстрел Пивденноукраинской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрелов Пивденноукраинской АЭС заявил, что рф угрожает всему миру, поэтому ее нужно как можно скорее остановить.

Об этом он сообщил в соцсетях и показал кадры обстрелов и последствий.

Как известно, 19 сентября в 00:20 российская армия провела ракетные обстрелы промышленной зоны Пивденноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС.

«Николаевщина. Ночью в 300 метрах от Пивденноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно», – призвал Президент Украины.

Напомним, как ранее выпущенная оккупантами по Киеву ракета "Калибр" пролетела критически низко над Пивденноукраинской АЭС.

Также напомним, что в начале августа российские военные начали обстрел Запорожской АЭС. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом защиты от провокаций.