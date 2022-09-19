Следствие установило пятерых детей, пострадавших от сексуального насилия оккупантов, но таких случаев больше, – Костин

Офис Генерального прокурора установил пять случаев сексуального насилия против детей от 4 до 16 лет со стороны российских военослужащих.
Об этом в интервью LB.ua рассказал Генеральный прокурор Андрей Костин.
– Есть случаи, установленные в уголовных производствах, сексуального насилия против детей. Установлено пятеро детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставших жертвами этой категории военных преступлений. Но мы все понимаем, что таких преступлений гораздо больше, чем я уже отметил... Это сложная работа. Мы работаем с детьми с использованием такой системы, которая называется «зеленая комната» - при непосредственном участии психолога, находящегося вне визуального наблюдения ребенка, но помогающего. Это сложно. Но в некоторых случаях есть показания, которые могут быть использованы в качестве доказательств по этим уголовным производствам, – отметил Генпрокурор.
В целом по сексуальному насилию в Офисе Генерального прокурора, по словам Костина, находится несколько десятков дел.
– С первого дня я уделял особое внимание именно такому направлению нашей работы. Результатом этого в первую очередь является то, что в департаменте, который занимается военными преступлениями, о котором я уже упоминал, увеличено количество прокуроров, в том числе путем создания специального управления, которое будет заниматься обеспечением досудебного расследования и процессуального руководства именно преступлений сексуального характера, которые связан с вооруженным конфликтом. Это специфическое и очень чувствительное направление деятельности, оно требует определенной подготовки. У нас есть прокуроры, готовые к этой работе. Сейчас мы выбираем в Офисе Генерального прокурора тех, кто там будет непосредственно работать, - рассказал Костин.
По его словам, вместе с международными партнерами разрабатывается стратегия расследования таких преступлений.
– Но… Вы знаете, что любые преступления сексуального характера характеризуются очень высоким уровнем латентности, извиняюсь за это слово, это – юридический термин. То есть их совершается гораздо больше, чем об этом известно хотя бы потому, что многие просто не хотят по разным причинам коммуницировать. Поэтому мы можем опираться только на те факты, по которым у нас есть определенные заявления и по которым предоставляются определенные показы, - резюмировал руководитель Офиса Генпрокурора.