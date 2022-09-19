Следствие установило пятерых детей, пострадавших от сексуального насилия оккупантов, но таких случаев больше, – Костин

Офис Генерального прокурора установил пять случаев сексуального насилия против детей от 4 до 16 лет со стороны российских военослужащих.

Об этом в интервью LB.ua рассказал Генеральный прокурор Андрей Костин.

– Есть случаи, установленные в уголовных производствах, сексуального насилия против детей. Установлено пятеро детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставших жертвами этой категории военных преступлений. Но мы все понимаем, что таких преступлений гораздо больше, чем я уже отметил... Это сложная работа. Мы работаем с детьми с использованием такой системы, которая называется «зеленая комната» - при непосредственном участии психолога, находящегося вне визуального наблюдения ребенка, но помогающего. Это сложно. Но в некоторых случаях есть показания, которые могут быть использованы в качестве доказательств по этим уголовным производствам, – отметил Генпрокурор.

В целом по сексуальному насилию в Офисе Генерального прокурора, по словам Костина, находится несколько десятков дел.

– С первого дня я уделял особое внимание именно такому направлению нашей работы. Результатом этого в первую очередь является то, что в департаменте, который занимается военными преступлениями, о котором я уже упоминал, увеличено количество прокуроров, в том числе путем создания специального управления, которое будет заниматься обеспечением досудебного расследования и процессуального руководства именно преступлений сексуального характера, которые связан с вооруженным конфликтом. Это специфическое и очень чувствительное направление деятельности, оно требует определенной подготовки. У нас есть прокуроры, готовые к этой работе. Сейчас мы выбираем в Офисе Генерального прокурора тех, кто там будет непосредственно работать, - рассказал Костин.

По его словам, вместе с международными партнерами разрабатывается стратегия расследования таких преступлений.