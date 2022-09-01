«россия в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы», - глава Минэнерго прокомментировал удар рф по Пивденноукраинской АЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отреагировал на обстрел россией Пивденноукраинской АЭС, отметив, что россия таким образом хочет «добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы».

Об этом он написал в Facebook.

«Этой ночью были совершены ракетные обстрелы Пивденноукраинской АЭС. россия в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы, чтобы добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы», - заявил министр.

Он отметил, что все видят устойчивость Европы в противодействии энергетической агрессии россии, но двойных усилий требует необходимость остановить российский ядерный террор в Украине.

«Если наступит ядерная зима, проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной. Мир должен наконец дать жесткий отпор стране - террористу. Пока еще не поздно и ядерная катастрофа – это только угроза, которая, к сожалению, каждый день становится все более реальной», - резюмировал он.

Как известно, 19 сентября в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Пивденноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС.

Президент Зеленский, комментируя обстрел ПАЭС заявил, что россия подвергает опасности весь мир. И призвал остановить ее, пока еще не поздно.