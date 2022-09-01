На Черниговщине контрразведка задержала женщину, которая продавала оккупантам информацию о ВСУ

Контрразведчики СБУ задержали жительницу одного из приграничных поселков Черниговщины, которая передавала врагу разведданные о перемещении и дислокации подразделений ВСУ в регионе.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Следствием установлено, что 32-летняя женщина после начала полномасштабного вторжения наладила связи с российскими оккупантами.

После освобождения территории она продолжила сотрудничество с врагом, осуществляя сбор данных о расположении сил обороны, месте хранения вооружения и военной техники, размещении блокпостов, движении военных колонн.

Собранные сведения злоумышленница за денежное вознаграждение передавала оккупантам с помощью одного из мессенджеров.

Во время проведения обысков у задержанной правоохранители изъяли средства коммуникации с поличным с представителем спецслужб рф.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Пособнице оккупантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Управления СБУ в Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, как в Николаеве задержали агента главного управления генштаба вс рф, который собирал данные о перемещении ВСУ и западной техники.