Оккупанты обещают пенсионерам на захваченных территориях «туристические путешествия» и «высокий уровень жизни»

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Оккупанты провели в поселке Мирное Херсонской области собрание с жителями. Россияне агитировали мужчин вступать в состав так называемой «народной милиции». Образование, возраст, физическое и моральное состояние для оккупантов не имеют никакого значения.

Также на собрании обсуждали вопросы получения российских паспортов и пенсий. Представители оккупационной администрации говорили о «высоком уровне жизни» пенсионеров в россии и уверяли, что власти обязательно ежегодно отправляют их в «туристические путешествия».

Отмечается, что оккупанты провалили «мобилизацию» на захваченных в 2022 году территориях Луганской области.

«В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой «народной милиции». Сейчас программа «мобилизации» полностью провалена», - говорится в сообщении.

Напомним, как в россии госслужащих «двойными окладами в рублях» зазывают на работу в оккупированные территории Украины.