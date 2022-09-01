На Николаевщине арестовали активы белорусских асфальтных заводов на ₴50 миллионов

В Николаевской области арестовали активы белорусских предприятий на 50 миллионов гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Следователи следственного управления областного главка полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в Николаевской области и под процессуальным руководством областной прокуратуры провели ряд обысков на территориях предприятий в нескольких районах региона.

В ходе следственных мероприятий правоохранители прекратили деятельность двух модульных заводов по изготовлению асфальта. Также была обнаружена и изъята спецтехника и транспортные средства компании, которая осуществляла ремонт дорожного покрытия. Оба предприятия принадлежат субъектам хозяйственной деятельности республики беларусь.

В настоящее время продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»).