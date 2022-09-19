Российские захватчики вывезли из Украины как минимум 5,5 тысяч детей, - генпрокурор

Более 5,5 тысячи детей были похищены оккупантами и отправлены в рф с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, передает «Интерфакс-Украина».

- На сегодняшний день у нас… только 53 или 55 детей вернулись в Украину. Некоторые из них находятся в безопасном месте в Европе. Но количество, которое мы имеем в Офисе Генерального прокурора – это тысячи и тысячи детей, относительно которых у нас есть точные доказательства того, что их похитили и насильно отправили в россию. Мы установили, что более 5500 детей были похищены и отправлены в россию, - сказал Костин в интервью в программе Face The Nation на телеканале CBS.

При этом генпрокурор подчеркнул, что «похищение и насильственное выселение наших детей… в Россию, конечно, на мой взгляд, является элементом потенциального геноцида».

В интервью изданию «Левый берег» он уточнил, что всего в россию, Беларусь и на неподконтрольную территорию Украины оккупанты вывезли более 7 тысяч детей, и эта цифра базируется, в частности, на заявлениях родственников и руководителей детских учреждений.

- Наша задача – идентифицировать этих детей. Пока идентифицировано 5327 детей, и мы эту информацию также направляем в Международный комитет Красного креста, потому что возможности у международных институтов помочь вернуть наших детей домой объективно есть, - рассказал Костин.

По его словам, Офис Генпрокурора не может заставить рф вернуть принудительно депортированных детей, однако предположил, что некоторые международные организации имеют возможность давить на страну-агрессора, чтобы вернуть детей.