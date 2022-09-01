Террористы «лнр» «приговорили» сотрудника ОБСЕ к 13 годам тюрьмы

Так называемый «верховный суд» террористической организации «лнр» приговорил к 13 годам лишения свободы ассистента по безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова.

Об этом сообщают российские СМИ.

Дмитрия Шабанова задержали на оккупированной Луганщине в середине апреля. В апреле ОБСЕ заявлял о пропаже нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) на востоке Украины. До этого «л/днр» запретили деятельность СММ ОБСЕ.

Позже Шабанова обвинили его в «передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб».

Боевики говорят, якобы сотрудника ОБСЕ завербовал «резидент ЦРУ США в Украине, который работал в СБУ».

Также оккупанты заявили, что Шабанов «проходил специальную подготовку в США», а потом якобы собирал сведения о перемещениях боевиков.

Напомним, как ФСБ планировала операцию по дискредитации Миссии ОБСЕ на оккупированных территориях – контрразведка сорвала их планы.