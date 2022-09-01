Глава МИД Молдовы осудил обстрел россиянами Пивденноукраинской АЭС

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску осудил ракетные удары россиян по Пивденноукраинской АЭС.

Об этом он написал в Twitter.

«Я решительно осуждаю удар по Пивденноукраинской атомной электростанции на юге Николаевской области, что всего в 200 км от границы с Молдовой», - написал Попеску.

По словам министра, атаки российских войск на ядерные объекты в Украине ставят всех под угрозу в этом регионе.

Как известно, 19 сентября в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Пивденноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС.

Президент Зеленский, комментируя обстрел ПАЭС заявил, что россия подвергает опасности весь мир. И призвал остановить ее, пока еще не поздно.

Также отреагировал на обстрел россией Пивденноукраинской АЭС глава Минэнерго. Он заявил, что россия таким образом хочет «добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы».