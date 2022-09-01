Жителей Херсонщины призвали эвакуироваться

Жителей деоккупированных населенных пунктов Херсона призвали эвакуироваться на зимний период.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Жители деоккупированных населенных пунктов Херсона. Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц», – написал Янушевич в соцсети.

Янушевич добавил, что желающие эвакуироваться могут обратиться на горячую линию Херсонской ОВА по номеру +0800330951 или написать в чат-бот с уведомлением о намерении. Затем специалисты сформируют вашу заявку, свяжутся и сообщат детали эвакуации. В указанное время нужно прийти на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт. При обращении к ОВА граждан просят указать свои гуманитарные потребности.