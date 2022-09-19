В кремле планировали провести «референдум» в Харьковской области и заранее определились с результатом – 75% за аннексию

В кремле разработали «Стратегию проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав России».

Об этом сообщает проект Радио Свобода «Донбасс Реалии».

«Голосование» должно было проходить в течение семи дней с 1 по 7 ноября. Результат, прописанный в «Стратегии» – 75% за присоединение к России. В документе указано, что в целом «проголосовать» должны 142 тысяч избирателей, из которых более 100 тысяч – за.

«Стратегия» разработана недавно, поскольку на ней указана карта линии фронта по состоянию на 24 августа. Среди рисков, отмечаемых организаторами «референдума», – отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения населения.

Авторы документа предлагали пропагандировать перспективы вхождения в состав России с акцентом на экономические и социальные выгоды и поддерживать тезис, что присоединение всей Харьковской области неизбежно. В Стратегии расписаны несколько этапов так называемой пиар-кампании. Главные слоганы – «Скажи россии так» и «россия здесь навсегда».

Пропагандировать референдум также планировали с помощью православных праздников. В частности, 21 сентября на оккупированной на тот момент Харьковщине должен был состояться крестный ход в его поддержку, а с 1 по 6 ноября, в дни так называемого «голосования», они должны были проходить каждый день. Есть в документе и так называемый гимн «референдума» со словами «Скажи россии да. Перед Богом мы один народ».