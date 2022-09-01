«Надо дожимать», - полковник Костенко рассказал о ситуации вокруг освобождения правого берега Днепра

Нардеп Роман Костенко – один из защитников Николаева, полковник СБУ (позывной «Гром») рассказал, почему важно освободить правый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом он рассказал в интервью Лига.net.

– На юг стянуты многие российские войска. Этот плацдарм для россиян очень важен. Даже не с военной точки зрения – они несут там огромные потери, он полностью находится под нашим огневым поражением. Но несмотря на потери противник продолжает держать плацдарм. По моему мнению, это исключительно политическое решение путина. У него нет никаких побед. Херсон – единственный захваченный областной город.

- Уже сейчас многие в россии задают вопросы относительно Изюма. Если россия сдаст Херсон, думаю, вопросов внутри россии будет еще больше. Это имеет политическое значение для путина. Исключительно поэтому он кладет десятками и сотнями своих солдат, чтобы удержать мнимый авторитет, - сказал Костенко.

По его словам, одной из основных задач Украины должно быть обеспечение безопасности юга от российской агрессии.

– Именно выбить их, для начала, хотя бы с правого берега. Потому что у нас под угрозой и Николаев, и Одесса пока этот плацдарм существует. Мы будем за него драться, потому что это еще угроза всему миру. Мы видели, когда россия блокировала Черное море, были на грани, что в мире мог начаться голод.

- Конечно, будут еще контрнаступления. Но нужно правильно расставлять приоритеты и освобождать те территории, которые можно освободить быстрее. Правобережье Днепра – это обширная территория, где находится около 30 тысяч российских войск, логистика которых держится на паре паромов. Они уже реально страдают от нехватки топлива и боеприпасов. Надо дожимать.