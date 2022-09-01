Президент Зеленский заявил, что у коллаборантов есть два варианта – побег или тюрьма

Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что коллаборанты будут осуждены. По его словам, СБУ усилила результативность своих действий.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
– Харьковская область – стабилизируем ситуацию, держим позиции. Крепко. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали – вариантов у российских военных в Украине только два: бегство c нашей земли или плен. У коллаборантов варианты схожи – либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, пустит ли их россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины.
- Хочу поблагодарить Национальную полицию за скорое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории. И СБУ – за то, что работает теперь заметно результативно. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле. Очень важно: рассмотрели на Ставке ситуацию на государственной границе, защиту нашей границы. Докладывал председатель Госпогранслужбы. Государство обеспечит всю необходимую мощность для защиты нашей границы, – сказал Зеленский.